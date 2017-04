Calciomercato Milan, intrigo Kolasinac: l'Arsenal non smentisce

15/04/2017 12:00

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC / Nella giornata di ieri il nuovo amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha 'promesso' grandi colpi in vista dell'estate, ma nelle scorse ore è emersa l'indiscrezione secondo cui Sead Kolasinac, terzino in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke 04 e obiettivo di mercato rossonero (così come della Juventus), avrebbe siglato un accordo con l'Arsenal.

Secondo quanto riferisce 'SkySports', i 'Gunners' si sarebbero rifiutati di smentire questa indiscrezione di calciomercato, dando credito all'anticipazione esclusiva firmata Calciomercato.it di gennaio, che parlava dell'interesse dalla Premier League per Kolasinac.

S.D.