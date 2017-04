15/04/2017 11:55

GENOA LAZIO CONVOCATI / Simone Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati per Genoa-Lazio, match in programma questo pomeriggio alle 15 e valido per la 32a giornata di Serie A. Ecco la lista completa: Adamonis, Strakosha, Vargic; Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Radu, Wallace; Biglia, Crecco, Felipe Anderson, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo; Djordjevic, Immobile, Keita, Lombardi.

B.D.S.