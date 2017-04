Inter-Milan, Zanetti: "Vicini a Pioli, rispettiamo il suo lavoro"

15/04/2017 11:19

INTER MILAN ZANETTI / Primo derby cinese a Milano: Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi nella stracittadina, gara importante anche per un posto in Europa. Il vicepresidente nerazzurro Zanetti ha parlato a 'Premium Sport' poco prima del match: "E' una partita importantissima, sappiamo cosa signfica giocare un derby. Il legame tra Italia e Cina è un legame sportivo, economico e anche culturale. Speriamo sia una bella opportunità. Subito dopo Crotone ci siamo tutti resi conto che avevamo fatto una partita non all’altezza dell’Inter e ci siamo messi a lavoro per disputare questa partita nel migliore dei modi. La società è semprestata vicina a Pioli, rispettiamo molto il suo lavoro. Soprattutto in momenti difficoltà occorre essere uniti per evitare gli errori fatti prima".

Infine, Icardi e la sua astinenza di gol contro il Milan: "Spero segni perché ci tiene tantissimo ed è il nostro capitano. Europa League? E' un obiettivo importante, vogliamo tornare in Europa".

B.D.S.