Juventus, Evra ricorda: "Quella volta che in allenamento dissi a Dybala..."

15/04/2017 11:15

JUVENTUS DYBALA / Il terzino ex Juventus, ora al Marsiglia, Patrice Evra ha parlato di Paulo Dybala in conferenza stampa: "Paulo è un buon amico. Ricordo che quando arrivai alla Juve, lui veniva dal Palermo e tanta gente lo criticava dicendo che era troppo giovane, che era forte solo perché stava al Palermo. Una volta, in allenamento, non stava bene e io mi avvicinai e gli dissi: 'Guarda, io mi sono allenato con tantissima gente e tu sei un fenomeno. Per il tocco di palla che hai, ti garantisco che sei un fenomeno. Non te lo dico per farti contento, per cui piantala di ascoltare tutto quello che si dice su di te. Continua a fare il tuo calcio e vedrai che diventerai un grande'. Per cui, non sono affatto sorpreso da Paulo Dybala. Voi lo scoprite adesso, ma per me è un fenomeno. Ogni volta che fa un tiro a giro, 9 volte su 10 è gol".

S.D.