Calciomercato Inter, ecco il 'Mister X' per il centrocampo

Stefano Migheli

15/04/2017 11:16

CALCIOMERCATO INTER / Sembra esser stata rivelata l'identità del 'Mister X' per la mediana nerazzurra: come riporta 'Tuttosport' nella sua edizione odierna si tratta del centrocampista del Lione Corentin Tolisso, cercato anche dai grandi club e nello specifico anche da alcuni club italiani come la Juventus che ha provato a strapparlo ai francesi nei mesi scorsi e che è pronta a tornare alla carica nella prossima sessione di calciomercato. Ventidue anni, gran fisico e gran doti tecniche, è una delle stelle del Lione che negli ultimi anni ha fatto impazzire gli addetti ai lavori dei top club. Le due milanesi, forti dei nuovi leader cinesi, se lo contenderanno a suon di milioni senza esclusioni di colpi: per lui sarebbero già pronte delle offerte di un certo tipo con base d'asta di circa 40 milioni di euro. Inter e Milan possono ripetersi come accaduto due anni fa con Kondogbia: in quel caso, dopo un'estenuante tira e molla e gioco al rialzo, il francese disse sì all'Inter.

Calciomercato Inter, Aulas attende l'asta per Tolisso

Tuttavia, il calciomercato Inter dovrà fare i conti con la volontà dello stesso giocatore e di Aulas, presidente dei transalpini ed autentico 'volpone' del mercato, pronto a concludere l'affare al giusto prezzo: attende con ansia l'inserimento di qualche top straniero e nella fattispecie qualche big proveniente dalla Premier League inglese, altro campionato ricco che regala sempre qualche colpo di scena. Per questo non sarà facile arrivare al nazionale francese, forte anche di un contratto in scadenza nel 2020. La caccia è aperta, sotto a chi tocca...