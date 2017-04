Calciomercato Milan, da Musacchio a Benzema: il punto sugli affari in entrata

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

15/04/2017 11:12

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO BENZEMA / Marco Fassone nella conferenza stampa di presentazione ieri a Casa Milan ha fatto intendere che il prossimo calciomercato estivo rossonero potrà essere di alto profilo. Ha dichiarato, infatti, che c'è un budget importante a disposizione e dunque starà a lui e soprattutto al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sfruttarlo nella maniera più opportuna per rinforzare la squadra. C'è bisogno di innesti in ogni reparto per lottare per la Champions League nella prossima stagione. Bisogna dunque intervenire in maniera importante per poter insidiare e giocarsela con le rivali che in questi anni hanno occupato le prime posizioni.

Calciomercato Milan, la situazione dei possibili acquisti

In difesa finora le priorità sono sempre state un difensore centrale e un terzino sinistro. I nomi principali erano Mateo Musacchio e Sead Kolasinac, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Le quotazioni dell'argentino del Villarreal sembrano essere un po' in ribasso a causa di una stagione non entusiasmante, mentre il mancino dello Schalke 04 pare sia diretto all'Arsenal. Il laterale difensivo era stato bloccato per un po' da Fassone e Mirabelli, ma le lungaggini del closing avrebbero spinto il giocatore in un'altra direzione.

Per il ruolo di difensore centrale è rispuntato il nome di Stefan de Vrij della Lazio, in scadenza a giugno 2018 e pronto a dire addio alla Capitale. Un'operazione non facile, visto che Claudio Lotito vorrebbe vendere l'olandese all'estero e comunque chiede circa 25 milioni di euro. In agguato ci sono anche Manchester United e Inter. Sicuramente l'ex Feyenoord sarebbe un elemento in grado di rinforzare in maniera importante la retroguardia rossonera nel prossimo calciomercato Milan.

Per il centrocampo circolano con insistenza i nomi di due giocatori del calibro di Cesc Fabregas e Luiz Gustavo. Lo spagnolo da tempo è indicato come l'obiettivo forte di Mirabelli e Fassone. Bisognerà vedere se vorrà lasciare il Chelsea e che costi avrà eventualmente l'affare tra cartellino e ingaggio. Luiz Gustavo è l'alternativa all'ex Barcellona, ha un contratto in scadenza nel 2018 e può lasciare il Wolfsburg per circa 10 milioni. L'ostacolo è il suo ingaggio che si aggira attorno ai 5 milioni netti annui.

Per l'attacco si sogna un grande bomber. I nomi che vengono accostati al Milan sono quelli di Karim Benzema, Pierre Emerick-Aubameyang, Alvaro Morata e Alexandre Lacazette. Tutti colpi molto costosi e difficili da mettere a segno. Però con l'addio di Carlos Bacca, che potrebbe portare 20-25 milioni in cassa, forse sarà possibile ambire a un profilo importante per il ruolo di centravanti.