Calciomercato, Gasperini: "Roma? Parliamone a fine campionato. Kessié da big"

15/04/2017 10:31

CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI / Gasperini, Kessié, Gomez: tre colonne dell'Atalanta dei miracoli accostati alla Roma del futuro. Il tecnico bergamasco ne parla in un'intervista al 'Corriere dello Sport', soffermandosi anche sul suo contratto: "Ho ancora un anno e la volontà di andare avanti insieme c'è. Roma? In questo periodo di voci ce ne sono un'infinità. Di certi argomenti è bene parlarne quando il campionato sarà finito".

Chi in giallorosso sembra molto vicino è Kessié del quale Gasperini dice: "In questo momento si fanno tante chiacchiere. Franck avrà tante motivazioni e giocherà la sua partita pensando solo all'Atalanta. E' già da top club. Come lui a quell'età non ce ne sono molti. Vedrete, migliorerà ancora".

Infine, su Gomez: "Sarebbe perfetto per il Barcellona. Se gli arrivasse la proposta di una grande, per il 'Papu' sarebbe difficile dire no, ma spero che diventi il nostro calciatore simbnolo per il futuro".

B.D.S.