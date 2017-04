Inter, Materazzi: "Ausilio? Ancora aspetto che..."

15/04/2017 10:25

INTER MATERAZZI / Nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Marco Materazzi è tornato a parlare della polemica con Ausilio: "Il male dell'Inter va ricercato nel tourbillon di rivoluzioni societarie, da Moratti a Thohir a Zhang. Anche se il sarto è lo stesso da 7 anni. Perché ce l'ho così tanto con Ausilio? Non dico questo perché ce l'ho con lui, ma sono ancora in attesa di una telefonata di chiarimento. Mi ha fatto smettere un anno prima dicendomi 'Vieni a lavorare con me'. E sto ancora aspettando. Oggi non tornerei, ma nel caso lo vorrei fare con una squadra di persone fidate che vogliono solo il bene dell'Inter. Se dovessi fare un nome, direi Oriali. Conte al posto di Pioli? Ho detto che Pioli meriterebbe la conferma e non lo nego. Ma se nella tua squadra arriva un fuoriciasse, devi essere solo contento. Se non può arrivare un fuoriclasse, alla Mourinho, Guardiola o Conte, terrei Pioli".

S.D.