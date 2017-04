Calciomercato Roma, rinnovo Strootman: le cifre che allontanano l'Inter

Michele Spuri

17/04/2017 14:41

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO STROOTMAN / L’Inter continua a monitorare la situazione di Kevin Strootman in vista del calciomercato estivo, ma in maniera meno pressante rispetto al passato. Il centrocampista olandese, in scadenza di contratto nel 2018, da tempo ha intavolato con la Roma la trattativa per il rinnovo, che però ad oggi non è ancora avvenuto. La società nerazzurra dunque scruta con attenzione l’evolversi della situazione, provando ad intervenire. La volontà dell’Inter è però quella di preparare l’assalto per l’olandese solamente nel caso in cui quest’ultimo non dovesse rinnovare con i giallorossi, in quanto non sarebbe disposta a spendere cifre importanti (la valutazione si aggira sui 40 milioni di euro). Nerazzurri che per le strategie di mercato dovranno capire poi anche chi sarà il futuro allenatore, se sarà confermato Pioli o se si virerà su un altro tecnico.

Calciomercato Roma, rinnovo Strootman: i dettagli

Il prolungamento dell'olandese è una delle priorità del calciomercato Roma e ormai da diverso tempo gli agenti del calciatore e la dirigenza giallorossa continuano a dialogare. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile intesa fino al 2021 sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. La priorità di Strootman è la permanenza nella capitale, visto che il club giallorosso lo ha comunque sempre aspettato nei tre suoi gravi infortuni avuti. Quest’anno l’ex PSV ha saltato solamente 7 delle 40 partite disputate dalla Roma, nelle quali ha realizzato 5 reti, fornito 7 assist e ricevuto 9 ammonizioni.