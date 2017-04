Inter-Milan, derby anche sul calciomercato: rossoneri su de Vrij

15/04/2017 10:24

INTER MILAN DE VRIJ CALCIOMERCATO / Oggi in campo, in estate sul calciomercato: il derby cinese tra Inter e Milan si accende con il passaggio di proprietà della società rossonera. A ora di pranzo le due squadre si sfideranno in campo per l'Europa League, poi spazio alla campagna acquisti. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', le due società hanno già un obiettivo comune: Stefan de Vrij, difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2018. I nerazzurri lo seguono da tempo, ma ora dovranno fare i conti con la concorrenza rossonera. Fassone nella conferenza di presentazione ha parlato di investimenti importanti per la squadra di Montella e l'olandese potrebbe rappresentare il puntello giusto per la retroguardia del Milan.

B.D.S.