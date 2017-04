Calciomercato Inter, Conte: "Io in nerazzurro? Solo voci. Il Milan..."

15/04/2017 10:03

CONTE INTER / L'allenatore del Chelsea Antonio Conte ha concesso alcune dichiarazioni sul suo futuro riportate da 'La Repubblica': "Le voci che mi vogliono all'Inter l'anno prossimo? Ecco appunto, sono voci".

Poi, il tecnico ha commentato il passaggio di proprietà in mano cinese in casa Milan: "Berlusconi ha fatto molto per il Milan, portandolo a vincere in Italia e all'estero. Ora si apre una nuova era, la proprietà cinese ha speso molto. Credo lo abbia fatto con l'intenzione di investire e riportarlo al massimo livello".

S.D.