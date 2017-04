Calciomercato Torino, il Chelsea non si arrende: rilancio per Belotti

15/04/2017 09:57

CALCIOMERCATO TORINO CHELSEA BELOTTI / Il primo no non ha scoraggiato il Chelsea di Antonio Conte: la squadra inglese è pronta ad alzare la posta in palio per Andrea Belotti, bomber del Torino e capocannoniere della Serie A. Come si legge sul 'Sun', i 'Blues' sono disposti ad aumentare l'offerta arrivando a 65 milioni di euro più eventuali bonus. Una cifra ancora lontana dai 100 milioni della clausola rescissoria valida per l'estero, inserita nel rinnovo di contratto firmato qualche mese fa dal calciatore.

B.D.S.