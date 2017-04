Roma, Florenzi: "Un crociato ti segna la vita. Vincere? L'ambiente non aiuta"

15/04/2017 09:50

ROMA FLORENZI / Dagli infortuni allo scudetto, passando per la posizione in campo: Alessandro Florenzi si confessa in un'intervista al 'Corriere dello Sport'. Il jolly della Roma parte dalle sue condizioni fisiche: "Sto bene. Potrebbe andare sicuramente meglio, visti gli ultimi mesi. Adesso sono concentrato sul recupero, ovviamente senza darmi, anche per ragioni scaramantiche, un tempo definito di rientro. Quando starò bene tornerò in campo. E non vedo l’ora, perché giocare mi manca come l’aria". Il calciatore racconta il suo secondo ko, a pochi giorni dal ritorno in campo: "Sono entrato in campo con l'idea, dentro di me, di non aver avuto niente, non aver riportato l’infortunio. Avevo fretta e voglia di tornare al mio gioco. Forse è stato quello il mio sbaglio: rientrare e pensare di aver superato tutto. Mentre un crociato devi sapere che ti segna la vita. Devo mettermi in testa che tutti i giorni dovrò fare qualcosa per assicurarmi che il ginocchio stia bene, le muscolature stiano bene. Altrimenti di carriera ne faccio poca, invece ne voglio fare molta".

Florenzi racconta che il secondo infortunio "psicologicamente è stata una mazzata", poi si passa al campo e alle difficoltà di vincere a Roma: "La storia purtroppo dice questo. Siamo particolari. Perché un giorno alla Roma sei un campione e l’altro sei il giullare di corte che non riesce a fare un passaggio. Purtroppo Roma è questa. L'ambiente non aiuta. Quante radio romane che parlano di calcio ci sono? Quanti siti ci sono che parlano di Roma tutti i giorni? Vuol dire che tutto il giorno si parla della squadra. Questo non aiuta. Al tempo stesso sai che se fai tre vittorie tutto diventa una bomba atomica di passione ed emozione. Quando vinci qui è come se vincessi tre trofei da un'altra parte. Perché poi la città impazzisce di gioia e di allegria". Vincere uno scudetto, che per la Roma è ancora possibile: "Finché la matematica non ci condanna io non smetto di crederci".

B.D.S.