Calciomercato Roma, Florenzi: "Non potrò mai fare come Totti e De Rossi"

15/04/2017 09:31

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI TOTTI / Florenzi come Totti e De Rossi? Possibile, ma non sicuro. Il jolly della Roma, alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio, parla al 'Corriere dello Sport' della possibilità di legare tutta la sua carriera alla Roma: "Non lo so, dico la verità, perché è difficile dirlo. Cambiano tante cose, cambiano tanti aspetti magari del tuo carattere, di quello che ti circonda. C'è la voglia di fare il percorso che è stato quello di Daniele, quello di Francesco. Loro sono irripetibili. Hanno fatto cose irripetibili. Francesco e Daniele sono il cuore della Roma e io, secondo me, non potrò mai arrivare a fare come loro. Quindi dico magari sì, può essere così. Però non è detto. Non mi precludo nulla, non posso precludermi nulla".

Florenzi continua: "Sarebbe anche bello giocare in altri posti, scoprirli, conoscerli. Però alla fine mi dico, dentro di me, che tutta la carriera a Roma sarebbe bello farla. C'è sempre quella parte di me che dice che sarebbe bello fare come Francesco e Daniele. Anche perché per ora siamo solo noi tre a poter legare la vita calcistica alla Roma e solo alla Roma. Forse è difficile che ce ne siano altri, a breve. Forse ci sarà Cristian, il figlio di Francesco, però non lo puoi mai sapere. Vivo giorno per giorno e vedo quello che mi si prospetta".

B.D.S.