Spal-Trapani, il big match della 36esima giornata di Serie B

Marco Orrù

15/04/2017 12:30

SERIE B SPAL TRAPANI / Il lunedì di Pasquetta ci offre un piatto ricchissimo, quello che ci porta alle news Serie B: si disputerà il 36esimo turno nell'intero arco della giornata e ad aprire le danze sarà Spal-Trapani, in programma alle 12,30. Si parte direttamente con quello che è il big match della giornata.

Spal-Trapani, obiettivi diversi tra due squadre in forma

Nel 2017, infatti, dalla prima giornata di ritorno in poi, le squadre di Semplici e Calori sono quelle con il miglior rendimento: 25 punti per i siciliani, 28 per i ferraresi. La Spal frequenta le zone alte della classifica, in lotta con Frosinone e Verona per la promozione diretta in Serie A. Discorso inverso per il Trapani, impelagato nella corsa salvezza, ma certamente messo meglio rispetto all'inizio della seconda parte del campionato, quando ormai sembrava spacciato. I 25 punti conquistati dal 21 gennaio in poi hanno permesso a Coronado e compagni di realizzare una rimonta strepitosa: ad oggi sono infatti fuori dalla zona retrocessione, dopo aver passato svariati mesi all'ultimo posto. Il Trapani non può fermarsi perché mancano 7 giornate alla fine, ma nemmeno la Spal può farlo, perché ha solo due punti di vantaggio sul Frosinone secondo e sei sul Verona terzo. Staccare il più possibile la squadra di Pecchia è l'obiettivo principale adesso.

Al 'Mazza' ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni, così come ormai sta accadendo da qualche giornata a questa parte. Sul campo per la squadra di Semplici non sarà facile, non solo per la forza dell'avversario, ma anche per l'assenza di Sergio Floccari. L'attaccante ex Bologna, dal suo arrivo nel calciomercato di gennaio, ha dato quella spinta in più che alla Spal mancava. I 7 gol segnati fin qui in 13 partite sono risultati tutti decisivi: quando lui è andato in gol la squadra ha sempre vinto, tranne che in un'occasione dove ha pareggiato. E' vero che non segnava da un mese (doppietta al Carpi), ma il suo contributo è sempre prezioso e con Antenucci ormai si intende a meraviglia. Con Zigoni squalificato, sarà molto probabilmente Finotto a provare a non farlo rimpiangere. Ma la sfida che andrà in scena lunedì a Ferrara vedrà l'assenza anche di un altro grande protagonista della risalita del Trapani: Igor Coronado. L'attaccante brasiliano è squalificato e non potrà dare una mano ai suoi. La coppia d'attacco di Calori sarà quindi Manconi-Jallow, grandi protagonisti dal loro arrivo nel mercato invernale, con Nizzetto alle spalle. A Calori mancherà anche Colombatto, il giovane regista argentino classe '97, anche lui squalificato. Nonostante le assenze di due 'stelle' come Floccari e Coronado, Spal-Trapani promette davvero di essere una grande sfida.