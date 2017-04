Calciomercato Milan, tutto fatto per Deulofeu: il Barça ha deciso

15/04/2017 08:54

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU BARCELLONA / Il destino di Gerard Deulofeu non sarà a tinte rossonere: questa - secondo la 'Gazzetta dello Sport - la decisione del Barcellona, che vanta un diritto di recompra sul calciatore in prestito al Milan ma di proprietà dell'Everton.

Arrivato in rossonero nel calciomercato invernale, l'esterno spagnolo ci ha messo poco a far vedere le sue qualità. Nel calciomercato Milan che verrà il suo nome è tra quelli che meriterebbero la conferma, come spiegato anche ieri dall'amministratore delegato Marco Fassone in conferenza stampa: "Da quello che ho visto da fuori, ha un potenziale enorme - le sue parole - . Ne parleremo con Montella e vedremo se ci saranno i presupposti per riscattarlo".

Lasciando da parte la volontà del Milan, il problema principale è il diritto di recompra che il Barcellona ha tutta l'intenzione di esercitare. Secondo il quotidiano rosa, infatti, la società blaugrana non solo vorrebbe riportare a casa il calciatore, pagando i 12 milioni di euro previsti dall'accordo con l'Everton, ma avrebbe anche intenzione di puntare forte su di lui, mettendolo al centro del progetto Barça e garantendogli il giusto spazio.

Calciomercato Milan, il Barcellona si riprende Deulofeu

Del resto al 'Camp Nou' tengono in modo particolare a chi è cresciuto nella cantera e Deulofeu fa parte del gruppo di giovani blaugrana. Per il Milan cinese, quindi, la prima operazione potrebbe essere un addio, mentre si cerca di blindare Donnarumma e Suso, due calciatori che nelle intenzioni della nuova dirigenza dovranno diventare le colonne della squadra che sarà.

B.D.S.