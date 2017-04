15/04/2017 06:02

TOTTENHAM PULISIC BORUSSIA DORTMUND / Aumentano le pretendenti per Christian Pulisic. Oltre a Liverpool e PSG, il centrocampista statunitense è finito nel mirino anche del Tottenham: a svelarlo è il 'Daily Mail' che sottolinea come gli 'Spurs' abbiano inviato degli scout in occasione dell'ultima sfida tra Borussia Dortmund e Monaco.

D.G.