Calciomercato Napoli, Zamparini e il retroscena su Dybala

14/04/2017 23:59

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAMPARINI DYBALA NESTOROVSKI / Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo, ha svelato un retroscena di calciomercato che riguarda il Napoli:

"L'altro giorno vidi Dybala contro il Barcellona e quasi piangevo per l’emozione. Lui come Pastore o Cavani sono state mie scoperte ed è sempre un emozione vederli in giro per l'Europa. Dissi a De Laurentiis che se avesse preso Dybala a suo tempo avrebbe vinto lo Scudetto. Inoltre gli ho detto che Nestorowski è il nuovo Higuain... ci pensi!".

D.G.