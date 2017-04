Calciomercato Milan, Barcellona pensa alla rivoluzione: occasione Mascherano

14/04/2017 23:43

CALCIOMERCATO MILAN MASCHERANO BARCELLONA / Nome nuovo per il calciomercato Milan. La pesante sconfitta subita dal Barcellona per mano della Juventus potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche in ottica mercato: secondo la stampa spagnola, infatti, alcuni dei calciatori scesi in campo martedì scorso potrebbero dire addio ai blaugrana al termine della stagione in corso.

Tra questi ci sarebbe anche Javier Mascherano, esperto mediano (e difensore all'occorrenza) argentino. Seguito da Napoli e Juve nelle scorse stagioni, 'El Jefecito' è un profilo che piace molto alla nuova dirigenza rossonera, pronta a valutare un'eventuale trattativa nel caso in cui dovessero presentarsi dei margini di manovra vantaggiosi sia a livello tecnico, sia a livello economico.

D.T./D.G.