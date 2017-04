Borussia Dortmund, Bartra torna sull'esplosione: "I 15 minuti più duri della mia vita"

14/04/2017 23:26

BORUSSIA DORTMUND BARTRA INSTAGRAM / Alla fine se l'è cavata 'solo' con un polso rotto, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi per Marc Bartra. Attraverso il proprio profilo di 'Instagram', il centrale del Borussia Dortmund è ritornato sull'esplosione che martedì scorso ha colpito il pullman della squadra: "E' stata l'ostacolo più difficile da superare nella mia vita, un'esperienza che non auguro a nessuno al mondo. Il dolore, il panico e l’incertezza di non sapere cosa stava succedendo o quanto a lungo sarebbe ancora durato… sono stati i 15 minuti più duri della mia vita.

Ma, oltre a tutto questo, posso dire che lo shock sta diminuendo in questi giorni per fare spazio alla voglia di vivere, di lottare, di lavorare, di ridere, di piangere, di amare, di credere, di giocare, di allenarmi e continuare a godere dell’affetto dei miei cari, dei compagni di squadra, della passione e dell’annusare l’erba come faccio prima di ogni match per motivarmi. Di vedere le tribune piene di tifosi che amano la nostra professione, brave persone che voglino farci sentire le loro emozioni per farci dimenticare questo mondo sempre più folle nel quale viviamo".

D.G.