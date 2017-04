Calciomercato Lazio, post Keita: Tare ha un sogno

14/04/2017 23:15

CALCIOMERCATO LAZIO PAPU GOMEZ DOPO KEITA / Il contratto di Keita Balde Diao scade nel 2018 e il ragazzo non sembra volerlo rinnovare. Su di lui c'è l'interesse da tempo del Milan (è un pallino del neo ds Mirabelli) e la Lazio si starebbe già attivando per trovare un sostituto. Come riporta 'Sport Mediaset', il sogno del ds Igli Tare è uno soltanto: il 'Papu' Gomez, esterno argentino che sta facendo volare (e sognare l'Europa) l'Atalanta.

D.G.