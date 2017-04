Napoli-Udinese, Sergio sugli azzurri: "Hanno tutto da perdere"

15/04/2017 03:37

NAPOLI UDINESE / Raffaele Sergio, ex calciatore di Napoli e Udinese, ha parlato della gara del 'San Paolo' tra azzurri e friulani: "Il Napoli gioca con una manovra molto articolata e in trasferta c’è qualche spazio in più per poter mettere in difficoltà gli avversari. La sfida con l’Udinese non sarà facile: il Napoli ha tutto da perdere perché i friulani giocheranno senza pressione - spiega a 'Radio Marte' - Mi auguro che non facciano barricate. Delneri non mi sembra un allenatore catenacciaro, comunque gli azzurri dovranno stare molto attenti. Il mercato? Non sarà facile trovare nuovi terzini di livello, sicuramente servono rinforzi importanti per competere ad alto livello".

M.D.A.