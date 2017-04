Ligue 1, Angers-Psg 0-2: doppio Di Maria, parigini in vetta col Monaco

14/04/2017 22:58

LIGUE 1 ANGERS PSG 0-2 / Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Psg, che sbanca il campo dell'Angers e raggiunge momentaneamente al primo posto il Monaco. Le due reti della vittoria portano entrambe la firma di Di Maria, che con una rete per tempo (28' e 84') regola la pratica. Si attende ora la risposta della squadra di Jardim.

Angers-Psg 0-2: 28', 84' Di Maria

CLASSIFICA: Monaco 74*, Psg 74, Nizza 70, Lione 54, Bordeaux 49, Marsiglia 48, Saint-Etienne 45*, Nantes 42, Tolosa 41, Guingamp 41, Rennes 40, Angers 39**, Lille 37, Montpellier 36, Metz 35*, Caen 32, Nancy 31, Lorient 31, Dijon 29, Bastia 28.

*Una partita in meno

**Una partita in più

N.L.C.