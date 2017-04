Calciomercato Napoli, Allardyce: "Il Crystal Palace non ha un'opzione su Sakho"

15/04/2017 05:05

CALCIOMERCATO NAPOLI SAKHO / L'allenatore del Crystal Palace Sam Allardyce ha parlato del futuro di Mamadou Sakho, difensore di proprietà del Liverpool attualmente in prestito al suo club: "Non abbiamo un'opzione d'acquisto perché il trasferimento è stato completato l'ultimo giorno della campagna trasferimenti e quel che più contava era averlo qui in tempo. Di quello che succederà in estate, parleremo quando saremo salvi".

Sakho è uno dei calciatori nel mirino del Napoli in vista dell'estate.

S.D.