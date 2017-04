Calciomercato Torino, il Sassuolo fissa il prezzo di Falcinelli

14/04/2017 22:31

CALCIOMERCATO TORINO FALCINELLI SASSUOLO / Il Torino ha deciso: al fianco di Belotti vuole Diego Falcinelli. Già seguito la scorsa estate, il patron Cairo è pronto a tornare alla carica per la punta che sta facendo sperare il Crotone a suon di gol (sono 10 quelli realizzati finora). Il suo cartellino, però, è di proprietà del Sassuolo e - come riferisce 'Tuttosport' - per lasciarlo andare via chiede non meno di 10 milioni di euro.

D.G.