Inter, Gagliardini: "Qui per il grande progetto di Suning"

14/04/2017 22:19

INTER GAGLIARDINI SUNING / Roberto Gagliardini, alla vigilia del derby, è stato intervistato dal portale 'sina.com'. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono onorato di indossare questa maglia. Suning ha un grande progetto, è per questo che sono qui. La proprietà vuole riportare il club ai vertici del mondo del calcio il prima possibile. Non ho un solo centrocampista a cui mi ispiro, sono tanti quelli da cui cerco di imparare. Non vedo l'ora di andare in tournèe in Cina, sarà una grande esperienza".

N.L.C.