Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: le ULTIME di CM.IT

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

14/04/2017 21:55

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE / Fumata bianca in arrivo in casa Napoli: Lorenzo Insigne è pronto a prolungare il proprio contratto e legarsi al club partenopeo fino al 30 giugno 2022. Un'ottima notizia per l'intero calciomercato Napoli, molto in apprensione ultimamente viste le posizioni in bilico del folletto azzurro, ma anche di Mertens e Ghoulam.

Calciomercato Napoli, fumata bianca dietro l'angolo: le cifre del nuovo contratto di Insigne

Nella giornata odierna, negli uffici della 'Filmauro' di Roma, è andato in scena un incontro molto proficuo tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Insigne: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, al termine del colloquio tra le parti le sensazioni sono positive. La fumata bianca per il rinnovo del contratto - in scadenza nel 2019 - è davvero dietro l'angolo tanto che la firma, col susseguente annuncio ufficiale, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Insigne vedrà il proprio ingaggio salire a 4 milioni di euro: un salario che gli permetterò di raggiungere capitan Marek Hamsik e renderlo il giocatore più pagato della rosa azzurra.

Lo stesso Insigne, non molto tempo fa, aveva spalancato le porte al Napoli in merito al rinnovo: "Ho dato la mia piena disponibilità al presidente e spero che la accolga. Rispetto al passato ho fatto dei passi indietro dal punto di vista economico, c'erano diverse società che mi offrivano di più anche nel settore giovanile, quando i giovani andavano all'esterno e offrivano tanto alla famiglia. In quel periodo non avevamo nulla ma non ho sentito la necessità di andare, insieme a mio padre decidemmo di non lasciare Napoli perché il mio sogno era giocare nel Napoli e se dovesse infrangersi, non sarà per colpa mia. Fino a quando indosserò questa maglia mi farò ammazzare per questa maglia. Se qualcuno vorrà rompere questo mio sogno ci rimarrò male, ma poi bisogna andare avanti. Il rinnovo? Sto aspettando loro, se mi vogliono incontrare darò sempre la mia massima disponibilità. Al presidente ho già detto abbastanza, non mi va di tornare sull'argomento. Con la coscienza sono a posto, ho espresso la mia posizione, se vuole continuare questo matrimonio bene, altrimenti ognuno andrà per la sua strada".

D.G.