Calciomercato Inter, Pioli: "Verratti e Bernardeschi? Faremo il possibile"

14/04/2017 22:50

CALCIOMERCATO INTER PIOLI BERNARDESCHI BERARDI VERRATTI GAGLIARDINI / Tra poche ore andrà in scena il 'derby della Madonnina', il primo interamente 'cinese' visto il fresco passaggio di proprietà in casa Milan. Una sfida che Stefano Pioli ha presentato parlando alla stampa cinese: "Stiamo lavorando duro ogni giorno al fine di ottenere i tre punti da questa partita. Questa partita è molto importante per noi, l'intera città sente l'atmosfera della partita: non vogliamo lasciare che i nostri fan restino delusi, in Italia, in Cina e in tutto il mondo", le sue parole riportate da 'Sima.com'. Una lunga intervista dove il tecnico ha fatto parlato anche di calciomercato Inter e non solo. Questi i passaggi principali raccolti da Calciomercato.it:

Calciomercato Inter, Pioli apre a Verratti, Berardi e Bernardeschi

GAGLIARDINI E OBIETTIVI VERRATTI, BERARDI E BERNARDESCHI - "Suning attribuisce grande importanza ai giovani, in particolare italiani. Gagliardini è diventato rapidamente un giocatore fondamentale. La proprietà è molto attenta a tutte le dinamiche del mercato, sanno come scegliere buoni giocatori e faranno di tutto per fare il massimo nella sessione estiva".

CRESCITA KONDOGBIA - "Kondogbia è un giocatore di talento, non ci sono dubbi circa le sue capacità. I giocatori hanno bisogno di fiducia per tornare a fornire prestazioni eccellenti”

PRESENZA STEVEN ZHANG - "Suning ha un grande entusiasmo e grandi ambizioni, nutrono grandi speranze e sono sempre pronti a sostenerci ogni giorno. Il nostro obiettivo è di tornare il più in fretta possibile ai massimi livelli mondiali. Steven è giovane ma è pronto e ci sostiene ogni giorno . E’ intelligente e determinato. Sostiene la squadra sempre e si concentra su tutti gli aspetti della società. Dà a tutti un senso di sicurezza e motivazione".

RECUPERO GAGLIARDINI - "Gagliardini è un giocatore molto importante ma la squadra ha una rosa comunque forte, l’assenza di un giocatore non è una scusa per una sconfitta. Sta recuperando e sta facendo di tutto per esserci nel derby".

CONTROMOSSE PER MONTELLA - "Il Milan è una squadra forte con un tecnico molto capace, il loro slancio recente non può certo farceli prendere alla leggera. Dobbiamo essere pronti a far fronte alla loro pericolosità. Un messaggio per i sostenitori? A tutti i tifosi, italiani e cinesi e in tutto il mondo, voglio dire che faremo del nostro meglio per fare una grande partita e cercheremo di vincere".

D.G.