Bayern Monaco, sfida a Inter e Juventus per Bernardeschi e Verratti

14/04/2017 20:49

BAYERN MONACO BERNARDESCHI VERRATTI INTER JUVENTUS / Con un piede fuori dalla Champions League, il Bayern Monaco prepara già la campagna acquisti del prossimo anno. Ancelotti vuole rinvigorire la rosa per tornare all'assalto del trono europeo. Per farlo, avrebbe messo in cima alla sua lista, secondo la 'Bild', Bernardeschi e Verratti, lanciando così il guanto di sfida a Inter e Juventus che sono le più accreditate sui giovani talenti della Nazionale. Tra gli obiettivi dei bavaresi anche Henrichs, terzino del Bayer Leverkusen anch'egli nel mirino dell'Inter.

N.L.C.