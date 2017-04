Calciomercato Milan, concorrenza dell'Atletico Madrid per Fabregas

14/04/2017 20:16

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS ATLETICO MADRID / Con l'inizio della nuova era cinese, il Milan può guardare con fiducia al prossimo calciomercato. Uno dei primi obiettivi, come noto, è Fabregas, per il quale però i rossoneri non sono soli. Secondo il 'Mundo Deportivo', infatti, sul giocatore del Chelsea spunta anche l'interesse dell'Atletico Madrid. La squadra di Simeone punta con decisione allo spagnolo. Si preannuncia una sorta di derby di mercato, visti i trascorsi interisti del 'Cholo'.

N.L.C.