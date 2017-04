Genoa-Lazio, Burdisso: "Le critiche fanno parte del calcio"

14/04/2017 19:57

GENOA LAZIO/ Nicolas Burdisso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Genoa e Lazio: "Il fatto di essere qui oggi è una cosa positiva e condivisa con tutta la squadra. Abbiamo sette partite con un solo obiettivo: dare il massimo. Adesso, come prima, siamo più uniti che mai per ribaltare questa situazione. Essere criticati fa parte del calcio. I miei valori e le mie certezze son sempre le stesse. In questo momento ci vuole più determinazione e più convinzione. A volte non parlare è una scelta perché la prima cosa da fare è andare in campo. Dobbiamo concentrarci su quello che conta: il lavoro. Abbiamo preparato la gara di domani. Il discorso difensivo però è un discorso di squadra. Affronteremo questa squadra con intensità. Il fatto di aver incontrato la Lazio già due volte può essere un vantaggio".

S.F.