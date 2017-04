15/04/2017 02:31

CHELSEA VAN GINKEL / Futuro in Turchia per Marco van Ginkel: il centrocampista olandese, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Psv Eindhoven potrebbe approdare nel campionato turco. Per l'ex Milan, riferisce 'Sportnieuws', ci sarebbe il forte interesse del Fenerbahçe.

B.D.S.