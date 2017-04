Calciomercato Napoli, incontro tra De Laurentiis e gli agenti di Insigne

14/04/2017 19:09

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Questa mattina, negli uffici della 'Filmauro' a Roma, si sono incontrati gli agenti di Lorenzo Insigne e il presidente del Napoli Aurelio De Laurnentiis. Si è parlato del rinnovo dell'attaccante azzurro. Un incontro atteso da tempo per sbloccare la situazione del numero 24 di Sarri, in scadenza di contratto nel giugno del 2018. Come riportato da 'Sky Sport', l'incontro è stato molto positivo e filtra reciproca sodddisfazione tra le parti.

S.F.