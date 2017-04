Genoa-Lazio, Juric: "Izzo perdita enorme. Trascorso un gennaio brutto"

14/04/2017 18:57

GENOA LAZIO CONFERENZA JURIC / Il ritorno di Ivan Juric: il tecnico si riprende il Genoa dopo la parentesi Mandorlini. Alla vigilia della sfida con la Lazio, l'allenatore rossoblu ha dichiarato: "Voglio trasmettere tutta la fiducia che ho nella squadra sia dal punto di vista umano che sportivo. Siamo pronti a dare battaglia in queste sette partite per lavare la brutta immagine che ci portiamo dietro. Siamo consapevoli che non meritiamo il loro sostegno, però chiedo ai tifosi che ci diano una grossa mano questa settimana".

Juric ha poi cocnitnuato: "Non mi piace che i giocatori non esprimano le proprie idee e opinioni, prendano solo gli insulti e non possano dire le cose. Quando ti trovi in una situazione del genere tutti hanno commesso degli errori. Non credo che sia mai mancata la volontà di fare bene da parte dei giocatori, da parte di nessuno di loro. Ho commesso degli sbagli più come gestore di situazioni che come allenatore, perché non ho protetto al meglio le mie idee facendo così un torto alla squadra, a me stesso e anche alla società. Ho passato un gennaio brutto".

Infine, su Izzo Juric dice: "Mi spiace molto per lui, ma sono contento che sia caduta l’accusa di combine. Ha grandi doti. E' un ottimo difensore e ha anche qualità di impostazione. E' una perdita enorme ma chi scenderà in campo domani farà bene".

B.D.S.