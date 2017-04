Milan, UFFICIALE il nuovo Cda: Yonghong Li presidente

14/04/2017 18:35

MILAN CDA YONGHONG LI / Dopo l'ufficialità del passaggio di proprietà di ieri e la conferenza stampa di oggi, arriva il comunicato al termine dell'assemblea dei soci che ha ratificato il nuovo Consiglio di amministazione. Nella nota si legge: "L'Assemblea dei Soci di AC Milan S.p.A., riunitasi in data odierna, ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che fa seguito all’acquisizione da parte di Rossoneri Sport Investment Lux dell'intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta da Fininvest in AC Milan S.p.A. In seguito alle nomine, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da: Yonghong Li, che ricoprirà la carica di Presidente della società, Marco Fassone, che ricoprirà la carica di Amministratore delegato della società e da Lu Bo, Roberto Cappelli, David Han Li, Marco Patuano, Xu Renshuo, Paolo Scaroni".

B.D.S.