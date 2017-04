Inter, giallo Thohir: spunta il like a "Ausilio out, Oriali in"

14/04/2017 18:23

NEWS INTER/ Giallo in casa Inter alla vigilia dell'attesissimo derby contro il Milan. Su 'Instagram', è spuntato un like dell'azionista nerazzurro al commento di un tifoso che recita: "Ausilio out, Oriali in". Un'azione social che ha destato subito scalpore nell'ambiente nerazzurro: che sia un'anticipazione delle prossime mosse societarie? Da tempo, il direttore sportivo Piero Ausilio è alle prese con il rinnovo di contratto: se questo like 'galeotto' non si trattasse di una gaffe di Thohir, il dirigente potrebbe avere i giorni contati.

S.F.