Fiorentina-Empoli, Sousa: "Squadra non mia? Penso solo ad allenare"

14/04/2017 18:04

FIORENTINA EMPOLI/ Paulo Sousa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato tra Fiorentina ed Empoli. Il portoghese, oltre a parlare dell'infortunio di Gonzalo Rodriguez, ha risposto anche ad una domanda sulla sua posizione: "Squadra non mia? Ho sempre detto di essere orgoglioso dei miei ragazzi, ma dall’inizio della stagione sono stato molto chiaro. Io sono l’allenatore della Fiorentina e penso ad allenare. Non sono nient’altro - ha spiegato il tecnico portoghese - Gonzalo Rodriguez out? Sono fiducioso ce chi andrà in campo farà il suo meglio. Schierare le due punte? Ci sono delle possibilità. Sia Kalinic che Babacar stanno bene".

S.F.