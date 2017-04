Calciomercato Lazio, Inzaghi: "Rinnovi Biglia e Keita? Società al lavoro"

14/04/2017 17:55

CALCIOMERCATO LAZIO/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Lazio, Simone Inzaghi ha parlato così del futuro di Keita e Biglia: "Il rinnovo di Keita? Queste sono cose che non mi cometono. Sono felice abbiamo rinnovato altri, il desiderio dell'allenatore è che si sistemino le situazioni di tutti, come quelle di Keita e Biglia. La società ci sta lavorando, vedremo cosa succederà da qui alla fine della stagione. Ieri ho saputo del rinnovo di Milinkovic-Savic e sono stato felicissimo".

S.F.