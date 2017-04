Genoa-Lazio, Inzaghi punge i suoi: "Con il Napoli volevo una prova di maturità"

14/04/2017 17:37

GENOA LAZIO/ Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a reagire dopo il pesante ko interno con il Napoli. "Avevo chiesto una grandissima prova di maturità che non c'è stata con il Napoli - ha dichiarato il tecnico dei capitolini - probabilmente avevamo ancora in testa l'euforia per aver conquistato l'accesso in finale di Coppa Italia. Inutile cercare alibi, abbiamo sbagliato una partita importantissima e domani voglio vedere una grande gara. A luglio sarebbe stato un sogno pensare ad una classifica coì, ma domani dovremo fare una grande gara".

KEITA - "Come ho visto Keita? Benissimo, domani forse giocherà dall'inizio, ma ha sempre determinato le partite in questa stagione. Il modo in cui si allena, la puntualità e come si trova con i compagni mi dà fiducia".

DERBY - "Il derby con la Roma alle 12.30? Farà sicuramente caldo, ma varrà anche per la Roma. L'orario non mi piace assolutamente, le due sfide di Coppa Italia in notturna sono state fantastiche. Avranno deciso così per mostrare la partita in più paesi".

