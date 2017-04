Calciomercato Inter, da Yao a Gabigol: il punto sulle cessioni

Stefano Migheli

17/04/2017 11:30

CALCIOMERCATO INTER / Torna d'attualità il calciomercato Inter in uscita con alcuni nuovi movimenti che sono stati registrati negli ultimi giorni. Ad un mese e mezzo dalla fine della stagione facciamo una panoramica su quelli che potrebbero essere gli affari in uscita della prossima estate. Andreolli e Sainsbury, come già ribadito più volte, andranno via anche a causa dei grandi colpi che la società vuole piazzare per blindare un reparto - quello difensivo - che ormai da diverse stagioni non è più affidabile come in passato. In questo senso resta da valutare anche la posizione di Murillo, in bilico tra la conferma e l'addio. Chi saluteranno senza alcuna esitazione saranno Eloge Yao (giovane difensore centrale classe '96) Nagatomo e Santon, pronti a fare le valigie e giocare con continuità altrove.

Calciomercato Inter, Brozovic vicino all'addio

Il nome caldissimo in uscita nella prossima sessione di calciomercato è quello di Brozovic, a maggior ragione dopo le deludenti prestazioni dell'ultimo periodo e dopo un atteggiamento non proprio consono di chi vuole rimanere all'Inter. Difficile vada via anche Kondogbia, mentre per Banega non sono da escludere colpi di scena 'cinesi'. In attacco tiene decisamente banco la vicenda Gabigol, 'umiliato' dall'Inter secondo l'agente. Il brasiliano andrà certamente via e la soluzione più probabile sarebbe quella di un trasferimento in prestito in Serie A per consentirgli di conoscere la categoria - giocando - e dimostrando il proprio valore. Con lui anche Eder e Palacio saluteranno Milano a titolo definitivo, mentre per Perisic dipenderà dall'offerta che arriverà: l'Inter spera in circa 60 milioni di euro, cifra da cui potrebbero arrivare due colpacci di spessore.