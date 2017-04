Barcellona-Juventus, Luis Enrique spavaldo: "Più facile che con il Psg"

14/04/2017 17:19

BARCELLONA JUVENTUS LUIS ENRIQUE / La remuntada bis è possibile: Luis Enrique in conferenza stampa fa lo spavaldo in vista del ritorno Champions contro la Juventus. Il 3-0 dell'andata non spaventa il tecnico del Barcellona: "Il primo tempo è stato poco brillante, ma anche la sorte non è stata dalla nostra con le occasioni di Iniesta e Suarez. Io sono l'unico responsabile ma non mi sento di dire che ho sbagliato dal punto di vista tattico. Con il Psg abbiamo rimontato quattro gol, sarà più facile farlo con la Juventus. Non ho dubbi sulle possibilità della mia squadra. Prenderemo i rischi necessari, non abbiamo nulla da perdere".

B.D.S.