Inter-Milan, Pioli: "Non piaccio a Orsato". E Icardi dice addio alla Champions

14/04/2017 17:26

INTER MILAN/ Dopo la conferenza stampa congiunta di ieri, Stefano Pioli e Mauro Icardi sono tornati a parlare ai microfoni di 'Sport Mediaset', alla vigilia del derby di campionato contro il Milan.

Il tecnico nerazzurro ha parlato della designazione di Orsato come arbitro della stracittadina: "Orsato mi piace perché non si fa condizionare. So che non gli piace il mio sbracciare continuo, ma gli prometto che cercherò di rimanere il più calmo possibile".

L'attaccante argentino, invece, ha lodato il suo allenatore: Siamo contenti di Pioli: da quando è arrivato ha fatto grandi cose e merita la fiducia della società. È un allenatore che ci può dare ancora tanto. Champions League? Per i primi tre posti non ci siamo più, ma dobbiamo fare punti per arrivare in Europa League".

S.F.