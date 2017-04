Calciomercato Inter, Icardi: "Qui per sempre. L'anno prossimo lo scudetto"

14/04/2017 17:15

CALCIOMERCATO INTER/ Mauro Icardi giura amore eterno all'Inter. L'attaccante argentino, in una lunga intervista rilasciata al 'Guerin Sportivo', ha dichiarato di voler restare per sempre in nerazzurro. Le voci di calciomercato su un suo possibile addio, ricorrenti la scorsa estate, sono ormai solo un lontano ricordo. Maurito vuole fare grande la 'Beneamata' e punta dritto allo scudetto da contendere alla Juventus nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, Icardi: "Resto qui per sempre"

"Restare a vita all'Inter? L'ho già detto tante volte: sono tifoso dell'Inter e voglio stare qui per sempre - ha dichiarato Icardi - Mi vedo bene con queta maglia, indosso la fascia da capitano di una squadra bellissima. Abito in una città fantastica dove io e la mia famiglia ci troviamo a meraviglia. Non vedo motivi per cambiare, né ora né in futuro".

"Ho sempre detto di essere legato a questa squadra e a questi colori. Qui sono felice e per me è un onore essere il campitano dell'Inter, il club che ho nel cuore. Io ho sempre voluto l'Inter e non l'ho mai nascosto. Credo che il rinnovo del mio contratto sia stato il premio al mio lavoro e al mio impegno di tutti i giorni" ha rivelato l'argentino, tornando alla telenovela di calciomercato Inter legata al suo rinnovo, quando il Napoli era pronto a vestirlo d'azzurro.

"Puntare allo scudetto nel prossimo campionato? E' il nostro obiettivo e di Suning: vogliamo tornare a vincere. Vogliamo farlo per noi stessi, per il club e per i tifosi".

S.F.