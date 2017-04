14/04/2017 16:51

NAPOLI MILIK AJAX / Milik torna nello stadio dell'Ajax: il club olandese, infatti, ha annunciato che l'attaccante del Napoli domenica sarà sugli spalti per assistere alla gara di campionato contro Heerenveen. Milik volerà in Olanda subito dopo la partita degli azzurri contro l'Udinese e sarà ad Amsterdam per salutare i suoi vecchi tifosi.

B.D.S.