Calciomercato Inter, Conte e il futuro nerazzurro

14/04/2017 16:21

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Poche parole per rispondere alle domande sull'Inter: Antonio Conte pensa soltanto al campo e nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Manchester United dribbla le indiscrezioni su un suo possibile approdo in nerazzurro. Il manager del Chelsea si limita ad affermare: "Sono soltanto voci, non ci sono news".

Conte parla anche del passaggio di proprietà del Milan: "Berlusconi è stato un grande proprietario, la sua era è stata molto buona, con tante vittorie. Ora si apre un'altra epoca: non conosco questo nuovo gruppo, ma se hanno comprato, vorranno investire nel Milan".

B.D.S.