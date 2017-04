Napoli, Hamsik fra il record di Maradona e il sogno scudetto

Giuseppe Barone

15/04/2017 12:15

NAPOLI HAMSIK RECORD SCUDETTO / Mancano ormai solamente tre reti a Marek Hamsik per raggiungere la leggenda napoletana per eccellenza: Diego Armando Maradona. 'El Pibe de oro' è lì al primo posto dei marcatori all time in maglia azzurra ma l'attuale capitano del Napoli farà di tutto per eguagliare al più presto il mito del numero 10 più famoso della storia del calcio. Nonostante i tanti interessamenti di calciomercato delle scorse stagioni, Marek Hamsik ha sposato in pieno la causa partenopea legandosi praticamente a vita al club di Aurelio De Laurentiis, divenendo così il simbolo indiscusso. Dieci anni di matrimonio tra Hamsik e il Napoli che potrebbero raggiungere quindi insieme un traguardo storico.

Hamsik tra record e sogno: l'Udinese la prossima vittima

Le ultime news Napoli vedono un Marek Hamsik titolare anche domani sera nel posticipo della 32/a giornata di Serie A che vedrà impegnati gli azzurri al San Paolo contro l'Udinese dell'ex Duvan Zapata. I partenopei vanno a caccia di una vittoria utile a proseguire l'inseguimento alla Roma, vero obiettivo primario della truppa sarriana come testimoniato dalle dichiarazioni di Hamsik dopo la vittoria contro la Lazio di domenica scorsa. Sfida nella sfida per lo slovacco che ha sin qui raccolto 14 centri stagionali accorciando così notevolmente il gap con sua maestà Diego Maradona. Ora l'argentino più famoso di Napoli è lontano solamente 3 lunghezze e chissà che Hamsik non accorci le distanze già domani sera contro i friulani. Intanto il numero 17 azzurro sogna però in grande: lo scudetto è infatti l'obiettivo principe del Napoli e dei napoletani che lo sognano ormai da diversi anni. Lo stesso Hamsik punterebbe a triofare in campionato prima del suo addio. Intanto l'ex bresciano è sicuro e stando a quanto rivelato da 'Il Mattino' a margine di una visita al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli avrebbe detto: "Napoli, sarà scudetto. Presto arriveremo al primo posto".