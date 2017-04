Calciomercato Inter, Gabigol: flop annunciato. Pioli corresponsabile

Stefano Migheli

14/04/2017 16:20

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Eppure già si sapeva che sarebbe finita così... Qualsiasi tifoso attento avrebbe capito che Gabigol non sarebbe stato impiegato con continuità perché giudicato non all'altezza dell'Inter. Perché, diciamolo chiaramente, Gabriel Barbosa non è stato ritenuto un giocatore chiave né da de Boer né soprattutto da Pioli, che per mesi ha preso tempo con le classiche dichiarazioni di rito (''Deve crescere, deve lavorare, sta lavorando bene, arriverà il suo momento...''). Ma nei fatti la sostanza non cambia: il giocatore ha buttato una stagione, l'Inter poteva spendere meglio 30 milioni di euro e ora deve recuperarlo anche sotto l'aspetto emotivo, conseguenza di una gestione pessima e della scelta clamorosamente sbagliata di tenerlo e non cederlo in prestito nella sessione di calciomercato gennaio.

Calciomercato Inter, quanti errori con Gabigol

Wagner Ribeiro, agente del giocatore, è atteso a Milano per un incontro chiarificatore. Intanto alla tv ‘Estadio Interativo’ ha rilasciato pesanti dichiarazioni che non passeranno inosservate: “Gabriel è stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. E’ arrivato a Milano come campione olimpico col Brasile e titolare del Santos, nonostante ciò non gli è mai stata concessa una chance: ha giocato cinque minuti in una partita, poi quattro, poi dopo un mese una partita. In totale solo 140 minuti. Lui vuole giocare ma non figura neanche nelle 3 sostituzioni. Se all’Inter continuerà a non giocare andrà via in un altro top club''.

Soluzione legittima e la migliore per lui, pessima per il calciomercato Inter. A gennaio Genoa, Bologna, Cagliari, Empoli e Atalanta erano pronte ad averlo e concedergli minutaggio per consentirgli di giocare con continuità. Eppure era evidente che avrebbe avuto bisogno di un percorso in pieno 'stile Adriano', che nel giro di due stagioni e mezzo tra Fiorentina e Parma divenne l'Imperatore' e uno dei giocatori più forti del mondo di quel periodo. Forse Pioli pensava veramente che sarebbe sbocciato come Felipe Anderson nella Lazio dopo un anno e mezzo di panchina? Quando ebbe l'occasione soltanto a causa dei tanti infortuni? Altro contesto, altro giocatore, altra realtà: ecco perché - unendo anche questa scelta scellerata - Pioli dovrebbe fare mea culpa e chiedere scusa al giocatore.