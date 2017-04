Inter-Milan, numeri e curiosità: Pioli e Montella contro la storia

Maurizio Russo

INTER MILAN NUMERI / La 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, si apre con il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Un lunch match importante oltre che per il predominio cittadino anche per la classifica, trattandosi di una autentico spareggio in chiave Europa League. Senza dimenticare che i due tecnici Pioli e Montella si giocano molto del loro futuro in chiave calciomercato nella sfida del 'Meazza'. I rossoneri si presentano all'appuntamento con due punti di vantaggio sui nerazzurri, sorpassati domenica scorsa grazie al successo sul Palermo ed il contemporaneo ko dei 'cugini' in casa del Crotone. All'andata finì in parità 2-2, grazie ad un gol nei minuti di recupero di Perisic.

Inter-Milan, Pioli in vantaggio negli scontri diretti con Montella

Le news Inter e Milan rivelano che quello di oggi sarà il 218esimo derby ufficiale. Il bilancio complessivo vede i nerazzurri in vantaggio per 77 vittorie a 75, mentre 65 sono i pareggi. La forbice aumenta se si prendono in considerazione soltanto le partite del campionato di Serie A: 69 a 62 per la 'Beneamata' a fronte di 56 pareggi. Il distacco resta invariato se si contano sole le gare con l'Inter in casa: 30 successi nerazzurri contro i 23 dei 'cugini'. Il giocatore che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è l'ucraino Andriy Shevchenko (14), seguito ad una lunghezza da Giuseppe Meazza. E' rossonero anche il recordman di presenze: Paolo Maldini con 56 seguito da Javier Zanetti con 47. Il derby con più reti è quello del 1949: Inter-Milan 6-5. Mazzola è il marcatore più veloce delle stracittadine: nel 1963 andò in rete dopo 13 secondi, mentre Altafini è l'unico ad aver siglato un poker in una partita. Lo score di Pioli contro il Milan è negativo: 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte; lo stesso dicasi per Montella contro l'Inter: 4 successi, 3 pari e 5 sconfitte. Quello di oggi sarà l'undicesimo scontro tra i due allenatori: Pioli è in vantaggio cinque vittorie a tre, mentre due sono i pareggi.