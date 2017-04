Calciomercato Milan, Han Li: "Faremo il nostro meglio per trattenere Donnarumma. Obiettivo Champions"

14/04/2017 15:57

CALCIOMERCATO MILAN HAN LI DONNARUMMA - Dopo le parole di Marco Fassone, ecco quelle di David Han Li, nuovo membro del consiglio d'amministrazione del Milan, sul futuro di Gigio Donnarumma. "E' uno dei giocatori più importanti della rosa - ha detto a 'Premium Sport' - Noi faremo il nostro meglio per farlo rimanere qui al Milan. Siamo fiduciosi che tutti i sostenitori del Milan ci accompagneranno in questa avventura e lungo il nostro percorso". Han Li ha poi fissato gli obiettivi della squadra: "Prima di tutto è molto importante per noi tornare in Champions League. Questo è uno degli obiettivi, poi vogliamo entrare a essere nei primi cinque club del mondo ma per fare questo dobbiamo agire a piccoli passi. Nel breve periodo dobbiamo tornare in Champions League".

A.L.