Calciomercato Napoli, Ciaschini: "Il Bayern segue Insigne"

14/04/2017 15:47

CALCIOMERCATO NAPOLI CIASCHINI BAYERN / Intervenuto a 'Radio Crc' l'osservatore del Bayern Monaco Giorgio Ciaschini ha parlato di alcuni calciatori del Napoli: "Conosciamo tutti gli azzurri, seguo la suqadra in ogni partita. Seguiamo Insigne non perché è un obiettivo del Bayern ma perché sta facendo bene. Chi fa questo lavoro deve guardare tutti i giocatori, al di là degli obiettivi della società. I calciatori sugli esterni che abbiamo non sono più ragazzini e la soceità sta guardando giovani interessanti ma non ci sono obiettivi specifici. Oltre a Insigne, seguiamo tanti giocatori in tutta Europa, poi ci sono tanti fattori che vengono in gioco. Il parere di Ancelotti su Insigne è sicuramente positivo, ma si tratta di valutare il tipo di giocatore ed il contesto di squadra che si ha. Capisco che volete sapere se Insigne interessa la Bayern, ma non posso rispondere. Posso dire che Insigne quest'anno rispetto all'anno scorso in cui era disturbato dalla presenza di Mertens sulla fascia si sta esprimendo molto meglio e la tipologia di gioco di Sarri favorisce l'attaccante. Sarri ha gradissimo merito nella crescita del giocatore".

B.D.S.